فيديو:العتبة الحسينية المقدسة تنفق 56 مليار دينار على المرضى العراقيين داخل مؤسساتها الطبية

2022/07/18 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول لجنة الصحة في العتبة

الحسينية الحسينية عن انفاق مبالغ

مالية على المرضى العراقيين الذين

يتعالجون في مؤسساتها الطبية

وقال الدكتور ستار الساعدي ان العتبة

انفقت مبلغ 56 مليار دينار على عموم

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