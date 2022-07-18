مقتل 6 في قصف روسي على بلدة بشرق أوكرانيا

2022/07/18 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت خدمة الطوارئ الحكومية إن 6 أشخاص قتلوا في قصف روسي على بلدة توريتسك بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا اليوم الإثنين.

وذكرت خدمة الطوارئ على فيس بوك أن فرق الإنقاذ انتشلت 5 جثث من تحت أنقاض منزل من طابقين وتوفي شخص آخر في المستشفى، وتنفي روسي، التي غزت أوكرانيا فيما تسميها عملية عسكرية خاصة، استهداف المدنيين عمداً.

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