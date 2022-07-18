2022/07/18 | 16:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين 07/18/2022، قطع شوط مهم في إقرار قانون خدمة...

ظهرت المقالة الأمن النيابية: تقدم كبير في إعادة التجنيد الإلزامي أولاً على المسلة.

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