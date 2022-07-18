"يمكنني المساعدة في إعادة الفريق لقمة أوروبا".. ليفاندوفسكي يتحدّث عن طموحه مع برشلونة

2022/07/18 | 16:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدّث المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي عن طموحه مع نادي برشلونة الإسباني، بعد أن انضمّ إليه مؤخرا، قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.

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