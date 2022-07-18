لماذا رجع بايدن فارغ اليدين من الخليج؟.. مرتضى العزاوي

2022/07/18 | 16:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإن بايدن و أوروبا و الخليج جميعهم يعرفون ان الأزمة الحقيقية هي أزمة مشتقات نفطية و غاز و ليست أزمة نفط خام.

الغاية من هذه الزيارة كانت اعلامية موجهة الى الشعب الأمريكي لإلقاء اللوم على منتجي أوبك في ما يخص إرتفاع أسعار الوقود و ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية و مجلس الشيوخ الأمريكي في تشرين الثاني من العام الحالي حيث من المرجح ان يخسر الديمقراطيين (صاحب اليد العليا حاليا) السيطرة التشريعية لصالح الجمهوريين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية و ارتفاع أسعار الطاقة.

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