تقرير شهر تموز.. الصحة تسجل 3 حالات وفاة و4455 إصابة بكورونا

2022/07/18 | 16:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاثنين 18 تموز 2022 الصحة تسجل 3 حالات وفاة و4455 إصابة جديدة بكورونا الجفاف...

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الصحة تسجل 3 حالات وفاة و4455 إصابة بكورونا أولاً على المسلة.

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