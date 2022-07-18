وزير النفط يحدد موعد بدء ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء

2022/07/18 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، موعد بدء ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء، مشيرا إلى أن المصفى سيقلل استيراد المشتقات النفطية بنسبة 60 بالمئة.

وقال عبد الجبار في بيان، إن "الوزارة والحكومة حريصتان على زيادة الانتاج الوطني من المنتجات النفطية وايقاف استيرادها"، مشيراً الى "اهمية تحقيق هذا الهدف من خلال بدء الانتاج من مصفى كربلاء قبل نهاية العام الحالي، الى جانب انجاز مشروع (FCC) في مصافي الجنوب، ومجموعة مشاريع تأهيل مصفى الصمود في بيجي خلال السنوات القليلة القادمة".

وأضاف الوزير خلال زيارته لمشروع مصفى كربلاء النفطي، أن "المصفى سيغطي الحاجة الفعلية للاستهلاك المحلي بالاضافة الى تقليل الاستيراد من المشتقات النفطية بنسبة 60 بالمائة"، عاداً تشغيل مصفى كربلاء "انجازاً اقتصادياً كبيراً في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا والتي تكلف موازنة البلاد نفقات مالية كبيرة بسبب استيراد الوقود.

وأضاف، أن "مشروع مصفى كربلاء يعد أحدث مشروع في قطاع التصفية في العراق بطاقة 140 الف برميل باليوم، يضم منظومات تكرير حديثة ومتكاملة ويتمتع انتاجه بمواصفات عالمية، لذلك نحن حريصون على الاسراع بعمليات الانتاج من مصفى كربلاء رغم الظروف الاقتصادية والتحديات الصحية".

وأشار إلى أن "المصفى خطوة مهمة لسد الحاجة المحلية للاستهلاك تتبعها خطوات اخرى عند اعادة إكمال تأهيل مصفى الصمود في بيجي ومشروع FCC في شركة مصافي الجنوب في البصرة، ومجموع هذه المشاريع سيؤدي تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج المشتقات النفطية".

وأوضح وزير النفط أن "شهر أكتوبر/ تشرين الاول القادم سيشهد البدء بضخ النفط الخام للمصفى معبراً عن امله ببدء التشغيل الكلي للمصفى تدريجياً".

وتابع البيان، أن "الوزير عقد خلال جولته في المصفى والتي رافقها خلالها وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس اجتماعاً مع الشركات المنفذة للمشروع، مؤكدا توفير كافة انواع الدعم للاسراع في إجراءات الانجاز والتشغيل للمصفى".

من جانبه، قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس إن "المصفى تم انشاؤه وفق احدث المواصفات والتكنلوجيا المتطورة لانتاج المشتقات النفطية ذات الجودة العالية، وتأتي الزيارة ضمن الزيارات الميدانية لمتابعة نسب الانجاز في المشروع".

وأشار إلى أن "المرحلة الأولى لتشغيل المصفى ستكون قبل نهاية العام الحالي والمرحلة الثانية ستكون في بداية العام المقبل لانتاج المنتجات الخفيفة والتي سيكون تأثيرها ايجابيا لسد حاجة الاستهلاك المحلي".

وقال مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر عمران إن "الشركة قامت بتهيئة الملاكات الفنية والهندسية وادخالهم في دورات تدريبية لتشغيل المصفى".

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