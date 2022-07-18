2022/07/18 | 16:40 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة الصدر يدعو المالكي لاعتزال العمل السياسي على خلفية التسريبات الصوتية أولاً على المسلة.

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