القبض على متهم بالارهاب اثناء تنفيذه 'دكة عشائرية' في بغداد

2022/07/18 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهم بالإرهاب قام بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين ببغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم القبض على متهم قام بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين في منطقة المشتل شرق العاصمة بغداد".واضافت ان "قوة من الفوج الثالث اللواء الثاني بعد سماع إطلاق نار تمكنت من تطويق محل الحادث والقاء القبض على متهم يستقل عجلة نوع (سايبا) ضبط بحوزته بندقيتين كلاشنكوف مع 8 مخازن مملوءة بالعتاد ، وجعبتي مخازن وبعد تدقيق اسمه ضمن قاعدة البيانات تبين انه مطلوب وفق المادة ( ٤) إرهاب وفق مذكرة صادرة من محكمة تحقيق بغداد الجديدة".

واشارت القيادة الى انه "تم تسليم المتهم مع العجلة والمواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".

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