في بيان شديد اللهجة.. الصدر ينصح المالكي بـ

2022/07/18 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، القيادات المتحالفة مع رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بإصدار بيان مشترك لاستكار ما ورد في التسريبات منسوبة للمالكي الذي كان قد نفى في وقت سبق صحتها.

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