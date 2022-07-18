مجلس الدوما: مشروع قانون حول حظر الدعاية للعلاقات الشاذة

2022/07/18 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما الروسي يقترح فرض حظر على نشر المعلومات التي تحتوي على الدعاية للعلاقات الشاذة.

وتم نشر هذا المشروع في موقع مجلس الدوما في شبكة الإنترنت.

وجاء في نص المشروع: “الجزء الأول من المادة الرابعة للقانون الفدرالي رقم 2124-1 بتاريخ 27 ديسمبر عام 1991 “حول وسائل الإعلام”… بعد عبارة “الترويج للمواد الإباحية وعبادة العنف والقسوة” تضاف عبارة “إنكار القيم العائلية والعلاقات الجنسية الشاذة”.

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