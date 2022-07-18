2022/07/18 | 17:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عقد رئيس مجلس النواب ونائبه اجتماعاً، الاثنين 18 تموز 2022، مع رؤساء الكتل النيابية؛...

ظهرت المقالة البرلمان يحدد اجتماع ثان لرؤساء الكتل الخميس المقبل لاختيار رئيس الجمهورية أولاً على المسلة.

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