اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار.. الجزائر ترفع إمدادت الغاز إلى إيطاليا

2022/07/18 | 17:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، توقيع بلاده اتفاق لتزويد إيطاليًا بـ"كميات كبيرة من الغاز" تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار.

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