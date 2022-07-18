جمع تواقيع نيابية لتحديد جلسة اختيار الرئيس

2022/07/18 | 17:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجلسة الأولى ستكون لانتخاب رئيس الجمهورية.

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