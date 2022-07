صدمة بعد إيقاف الشرطة الايطالية للاعب بأيه سي ميلان تحت تهديد السلاح!

2022/07/18 | 17:35 - المصدر: يس عراق

يس عراق: متابعة

في واقعة مخيفة، أوقفت الشرطة الإيطالية لاعب إيه سي ميلان، المعار من تشلسي، تيموي باكايوكو، تحت تهديد السلاح، وذلك عن طريق الخطأ بعد أن اعتقدت أنه شخص آخر.

وأظهر مقطع فيديو، أعاد الصحفي في “سبورت إيطاليا”، تانكريدي بالميري، تغريده على موقع تويتر، رجل شرطة وهو يثبت تيموي باكايوكو على سيارة الشرطة، ويقوم بتفتيشه، فيما توجه شرطية سلاحا صوب من كانوا في سيارة اللاعب.

واقترب رجل شرطة آخر من زميله الذي كان يفتش اللاعب، ليخبره أن المشتبه به ليس الشخص المطلوب، بل لاعب في إيه سي ميلان.

وبدا الذهول واضحا على وجه الشرطي الذي كان يقوم بعملية التفتيش، قائلا: “من!”، قبل أن يدرك خطأه ويتوقف عن التفتيش ويربت على ظهر باكايوكو.

وعلق بالميري على الواقعة على تويتر، قائلا: “لقطات مروعة لباكايوكو في وسط مدينة ميلانو، تحت تهديد السلاح من قبل الشرطة، بعد أن اعتقدت أنه شخص آخر”.

وأضاف: “شاهدوا عندما يذهب أحد الشرطيين ليخبر زميله الذي يفتشه (اللاعب)، أنه ليس المشتبه به بل لاعب ميلان، والشرطي يقول (من؟!)”.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.

Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”pic.twitter.com/B0PTYiXnc5

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022

