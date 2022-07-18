وزير الكهرباء: الربط مع دول الخليج لن يحل 5% من مشاكل الطاقة

2022/07/18 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الكهرباء وكالة، عادل كريم، أن طول خط الربط الكهربائي مع السعودية يبلغ 300 كيلو متر، مشيراً إلى أن "الربط الكهربائي مع دول الخليج لن يحل 5% من مشاكل العراق في مجال الطاقة".

وقال كريم لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، إن "العراق يحتاج في المرحلة الحالية إلى ما بين 14-15 ألف ميغا واط إضافي من الطاقة الكهربائية".

وعن مشروع الربط الكهربائي، أشار إلى أنه "في المرحلة الأولى سنحصل على 500 ميغا واط عبر خطين لنقل الطاقة من السعودية، وطول الخط يبلغ 300 كيلو متر".

وتابع، "نعمل منذ أكثر من 4 سنوات على مشروع الربط الكهربائي مع السعودية"، مؤكداً أن "العراق يريد ربط شبكة الكهرباء بشبكات كهرباء دول المنطقة".

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