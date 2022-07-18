طهران موسكو.. قمة الرد السريع

2022/07/18 | 17:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان في قمة يمكن وصفها بالمتعددة الزوايا، كونها في مكان ما ثنائية بين موسكو وطهران، الطرفان الأكثر حاجة إلى بعضهما في المرحلة المقبلة.

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