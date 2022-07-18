الفنانة جينيفر لوبيز تتزوج الممثل بن أفليك في لاس فيغاس.. شاهد الصور التي شاركتها

2022/07/18 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت جينيفر لوبيز أنها تزوجت من بن أفليك في لاس فيغاس خلال عطلة نهاية الأسبوع.ونشرت لوبيز صورة مرفقة معها تعليقًا قالت فيه: لقد فعلناها! الحب جميل.الحب لطيف.وتبين أنه يحتاج الصبر 20 عامًا.

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