2022/07/18 | 17:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K_eFn_7ZXx0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء المقدسة وملفات أخرى في نشرة الــ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء المقدسة وملفات أخرى في نشرة الــ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).