اجتماع رؤساء الكتل بالحلبوسي يخرج بثلاثة قرارات

2022/07/18 | 17:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة.

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