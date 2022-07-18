شاهد بالفيديو.. متداول في || ايرانيون يهاجمون زائراً عراقيا ويضعونه في صندوق سيارة || تقديم : صباح الجاف

2022/07/18 | 18:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _V4ZXvn5dm8

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