2022/07/18 | 18:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك..اتهم عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، الاثنين، الحزب الديمقراطي بتقديم المعلومات للعمليات التركية الأخيرة في العراق.وقال شيخ موس في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “الحزب الديمقراطي قدم كل التسهيلات والمعلومات للطائرات التركية لاستهداف المقاتلين في الفصائل الإيزيدية”.وأضاف أنه “لايوجد أي عناصر من حزب العمال الكردستاني في سنجار وعموم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمال الكردستاني يوجه اتهاما جديد لحزب بارزاني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمال الكردستاني يوجه اتهاما جديد لحزب بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).