حادثة الغدير تحديد لمسار الأمة

2022/07/18 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

تشكل حادثة الغدير خلاصة الرسالة

الاسلامية العظيمة, وهي إعلان الامتداد

الطبيعي لقيادة الأمة بعد النبي الخاتم

محمد صلى الله عليه واله, وهي حالة من

بعث الاطمئنان في نفوس الم

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