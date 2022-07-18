2022/07/18 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

كوارث البنك الدولي

ان القروض التي يقدمها البنك الدولي

تمثل تهديدا حقيقيا لاستقلالية

اقتصاديات البلدان المقترضة لكونه يفرض

سياسته واجراءاته الاقتصادية الخاصة

على هذه البلدان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء الثامن عشر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء الثامن عشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).