بوتين: روسيا لن تستلم ومن المستحيل عزلها عن بقية العالم

2022/07/18 | 18:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه من المستحيل عزل روسيا عن بقية العالم.

وقال بوتين، في مؤتمر عبر الفيديو مع شخصيات حكومية، أن “العقوبات التي تفرضها الدول الغربية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالتنمية الروسية”.

وأضاف أن “الأمر لا يقتصر على القيود فحسب، بل يتم استخدام الإغلاق شبه الكامل بمنعنا من الوصول إلى أي منتجات تقنية أجنبية”.

وأشار الرئيس الروسي الى أن “هذا يمثل تحديا كبيرا لبلدنا”، مبينا إلى أن “بلاده لن تستسلم أو كما يأمل البعض بأن ترجع عقوداً إلى الوراء”.

مؤكداً أن “روسيا يتعين عليها تطوير شركات التكنولوجيا المحلية الخاصة بها”.

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