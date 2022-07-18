بايدن في الشرق الأوسط.. ماضي الأيام الآتية

2022/07/18 | 18:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل انتخابه رئيسا، وخلال الأشهر الأولى في البيت الأبيض انتقد الرئيس جوزف بايدن سياسات سلفه دونالد ترامب في الشرق الأوسط، وتحديدا انسحابه من الاتفاق النووي الدولي الموقع مع ايران في 2015، وعلاقاته الوثيقة مع قادة المنطقة الاوتوقراطيين، وتجاهله التام لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة وخاصة صلاته الحميمة مع المملكة العربية السعودية والحماية السياسية التي وفرها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي حملته اجهزة الاستخبارات الاميركية مسؤولية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطن

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