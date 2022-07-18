العراق يربط كهربائه مع الجوار.. وخطوطه مفصولة عن كردستان!

2022/07/18 | 18:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعتبر وزير الكهرباء وكالة عادل كريم، ان عدم وجود ربط بين خطوط كهرباء العراق مع خطوط اقليم كردستان أمر مؤسف، في الوقت الذي يقترب العراق بربط كهربائه مع دول الجوار.

وقال كريم في تصريحات صحفية انه “للأسف ليس إقليم كردستان مرتبطاً بالخط العراقي، وقد عملنا أنا وكمال محمد (وزير كهرباء إقليم كوردستان) الكثير في هذا المجال وآمل أن نتمكن في المستقبل القريب من ربط الخطين ببعضهما”.

واضاف انه “ليس حتماً أن نتبادل التزود بالطاقة الكهربائية، بل لغرض التوصل لتوازن في الفولتية لدى الطرفين وربما في المرحلة المقبلة استطعنا تبادل الطاقة الكهربائية وبيعه وشرائه في بعض المواسم التي نحتاج إليها أو في المواسم التي يحتاجون هم إليها”.

وكرر كريم اسفه لذلك، قائلًا: “أبلغت العاملين في وزارتنا والمسؤولين الحكوميين أن من غير المناسب أن يكون إقليم كوردستان جزءاً من العراق ولا يكون هناك ربط كهربائي بينهما بينما يذهب العراق إلى الربط الكهربائي مع دول أخرى”، مبينا انهم “يعزون المشكلة إلى الماضي عندما كان الوضع من حيث الكهرباء جيداً في كوردستان وسيئاً في العراق، يقولون إن كردستان قطع خطوط الربط معنا ولم يرد الانضمام إلى النظام، لكن هذا ليس مبرراً في الحقيقة، وهو عمل غير مناسب، ونعمل الآن على حل الأمر وفي الأيام القادمة سأزور الموصل مع وفد تقني ومن هناك سأذهب إلى أربيل وأجتمع مع وزير كهرباء إقليم كردستان، كمال محمد صالح، لننفذ هذا العمل في أقرب وقت”.

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