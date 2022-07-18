2022/07/18 | 18:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأیام القادمة ستحسم قضیة اتفاقهم أو عدم اتفاقهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق يتحدث عن خيار موافقة الاتحاد على استبدال برهم صالح) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق يتحدث عن خيار موافقة الاتحاد على استبدال برهم صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).