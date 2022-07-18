قال إن أفكاره ستجلب الخراب للعراق.. الصدر يرد بغضب على اتهامات المالكي ويطالبه باعتزال السياسة

2022/07/18 | 18:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه زعيم الكتلة الصدرية في العراق، مقتدى الصدر، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعد التسريبات المنسوبة له، وقال إن من شأن "أفكاره الهدامة" أن تعم العراق بالخراب والدمار.

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