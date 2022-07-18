2022/07/18 | 18:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب ابراهيم العبادي … كان مفترضا بعد 29 عاما من اتفاقات اوسلو (1993)ان يستقبل...

ظهرت المقالة العراق ومحور القدس جدة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ومحور القدس جدة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ومحور القدس جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).