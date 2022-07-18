البنك المركزي يحدد الهدف من دعوته لإنشاء صندوق سيادي

2022/07/18 | 18:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح البنك المركزي العراقي، الإثنين، الهدف من دعوته لإنشاء صندوق سيادي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، إن "إدارة البنك دعت إلى ضرورة تخصيص صندوق سيادي للاستفادة من الوفرة المالية للدولة"، موضحاً أن "قرار الصندوق السيادي تابع الى الحكومة العراقية ووزارة المالية بالدرجة الأساس".

وأضاف خلف في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "البنك المركزي يساهم في إدارة هذا الصندوق".

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