2022/07/18 | 18:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ترى محافل إسرائيلية أن إعلان إيران تملك القدرات التقنية على صنع قنبلة نووية يهدف...

ظهرت المقالة إسرائيل إعلان إيران القدرة على إنتاج سلاح نووي يهدف إلى التأثير في المفاوضات أولاً على المسلة.

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