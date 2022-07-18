2022/07/18 | 19:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب سعد محسن خليل ..في لقاء عابر جرى في احد مقاهي منطقة الكرادة...

ظهرت المقالة الصحفي العراقي بات يفتخر بنقابته أولاً على المسلة.

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