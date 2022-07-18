الدفاع المدني يعلن اخماد حريق اندلع داخل مكبس للورق في بغداد

2022/07/18 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، من إخماد حادث حريق اندلع داخل معمل ومكبس للورق والمواد البلاستيكية بمساحة 3 دونم في منطقة التاجي شمال بغداد.وذكر للدفاع تلقاه /المركز الخبري الوطني/، […]

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