تنازلان للاتحاد أمام الديمقراطي مقابل الاتفاق على تنصيب صالح رئيسا للجمهورية

2022/07/18 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

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انتهى اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، مع الحزب الديمقراطي بالخروج باتفاق على ترشيح برهم صالح رئيسا لجمهورية العراق مقابل حصول حزب بارزاني على جميع المناصب الوزارية.

وقال مصدر سياسي مطلع في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحزب الديمقراطي أبدى مرونة في موضوع التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي اشترط تسلم جميع المناصب المخصصة للقوى الكردية في بغداد، فضلا عن موافقة الاتحاد الوطني على إقامة انتخابات برلمان الإقليم بوضعها الحالي دون تعديل لقانون الانتخابات".

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