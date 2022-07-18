"صائد الغزلان بالقاذفة".. ارجاع السفير العراقي السابق في لبنان الى بغداد (وثيقة)

2022/07/18 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، إعادة السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك الى بغداد على اثر ظهوره حاملا سلاح قاذفة ار بي جي 7.

وذكرت وثيقة موقعة من قبل وزير الخارجية فؤاد حسين حصلت عليها (بغداد اليوم): "ينقل سفير العراق حيدر شياع البراك من سفارة جمهورية العراق في لبنان الى مقر الوزارة".

وكان السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك ظهر، في وقت سابق، بصور حاملا لقاذفة ار بي جي 7 لصيد الغزلان.ادناه نص الوثيقة:

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