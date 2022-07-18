مباحثات حول تفعيل إجتماعات اللجنة العراقيَّة-الرومانيَّة المُشترَكة

2022/07/18 | 19:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقت رئيسة دائرة أوروبا السفيرة صفية طالب السهيل، اليوم الاثنين، سفير جُمهوريَّة رومانيا لدى العراق، رادو اوكتافيان دوبري في مقر وزارة الخارجيَّة.ورحبت رئيسة الدائرة، في بيان تلقته ايرث نيوز، “بالسفير الرومانيّ، وجرى التباحث حول المواضيع ذات الإهتمام المُشترَك وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين العراق ورومانيا”.وناقش الجانبان “تفعيل إجتماعات اللجنة […]

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