2022/07/18 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال بورصة بغداد الرئيسية.وقال مصدر مطلع لـ /المركز الخبري الوطني/، إن “بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 148450 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار اسعار صرف الدولار مع أغلاق بورصة بغداد المركز الخبري الوطني.

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