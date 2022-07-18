الصين تحذر الولايات المتحدة من تسليح تايوان

2022/07/18 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالبت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، بإلغاء فوري لصفقة أسلحة أميركية بـ 108 ملايين دولار لتايوان، محملة الولايات المتحدة مسؤولية التوتر الناجم عن تسليحها.وقالت الوزارة في بيان، أنها “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية”، لافتة إلى أن “أي تقويض للسلام في تايوان سيكون مسؤولية واشنطن”.

يذكر أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة شهدت توترا متصاعداً في الآونة الأخيرة مع عدم توافق أكبر اقتصادين في العالم حول عدة ملفات، بدءا من سيادة تايوان، مروراً بملف حقوق الإنسان، وصولاً إلى نشاط بكين العسكري في بحر الصين الجنوبي.

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