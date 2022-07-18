وزنه قرابة كيلوغرام ومرصع بـ24 ألف ماسة.. شاهد الخاتم الأضخم في العالم

2022/07/18 | 19:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل خاتم إلى سجل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، إذ حطّم التصميم الفريد من نوعه، المرصع بـ24 ألف ماسة، السجل السابق الذي تم تحقيقه قبل عامين لأكبر عدد من الألماس في خاتم واحد.تم وضع كل قطعة منها يدويًا واستغرق صنعه 3 أشهر.

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