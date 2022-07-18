بالدرهم الإماراتي.. وثيقة تكشف كيف تحصل روسيا على ثمن صادرات نفطية

2022/07/18 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر أن روسيا تسعى للحصول على مقابل صادراتها النفقطية لبعض العملاء الهنود بالدرهم الإماراتي، في محاولة للتهرب من العقوبات الغربية.

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