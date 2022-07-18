إحراجات بايدن خلال زيارته للمنطقة و10 أعوام على

2022/07/18 | 19:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحراجات بايدن خلال زيارته للمنطقة، صح صح، عشرة أعوام على "غانغنام ستايل" وفصل سعيد في ملحمة "بينيفر لَف"..إليكم الأبرز الأسبوع الماضي.

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