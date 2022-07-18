الإمارات العالمية للألمنيوم تحصل على علامة

2022/07/18 | 19:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على علامة " الصناعات الخضراء " من قبل هيئة البيئة - أبوظبي عن الأداء البيئي في موقع الشركة بالطويلة.وسلمت شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، العلامة في حفل أقيم في مقر …

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