وزير النفط العراقي: بدء الإنتاج من مصفاة كربلاء قبل نهاية 2022

2022/07/18 | 19:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، حرص الوزارة والحكومة على زيادة الإنتاج الوطني من المنتجات النفطية وإيقاف استيرادها، كاشفا عن بدء الإنتاج من مصفاة كربلاء قبل نهاية العام الحالي.وأعلن الوزير، خلال زيارته لمشروع مصفاة كربلاء …

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