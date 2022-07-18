2022/07/18 | 19:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تدعو سائقي الدراجات النارية لتسجيلها "تجنباً للحساب الشديد": "التكتك" بـ150 وما عداها بـ100 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/18 | 19:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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