سيريلانكا.. دعوات للتظاهر غدا يقابلها اعلان لحالة الطوارئ

2022/07/18 | 20:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحظى ويكريميسينغه الذي شغل منصب رئيس الوزراء ستّ مرات، بدعم حزب راجابكسا لتولي الرئاسة.

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