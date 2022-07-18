تتويج الكرخ والاتّجار بالمنشّطات

2022/07/18 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

توّج نادي الكرخ الرياضي موسمه الحالي

بإحرازه كأس العراق 2021 - 2022، باستحقاق

وإشارات كبيرة لعلّ أوّلها حصوله على

الكأس الجديدة الثمينة لأوّل مرّة في

تاريخه بتشكيلة شبابية قادها بنجاح

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