2022/07/18 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

تنقل لنا الأخبار، بين الحين والآخر،

عدداً من البشارات أبرزها وأهمها

بالنسبة لهذا الشعب الذي يخوض معارك

داحس والغبراء كلما حلت ذكرى 14 تموز، أن

اختيار رئيس وزراء جديد سيتم خلال

الأيام ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقفوا عن مطالبتهم بالاعتزال) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقفوا عن مطالبتهم بالاعتزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).