التوقيع على الربط الشبكي مع الخليج

2022/07/18 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

العراق يعاني من عدة مشاكل وعلى راس تلك

المشاكل ان المسؤولين عنه لا يلتزموا

بالضوابط والقوانين التي هم المفروض ان

يكونوا الرعاة لها، وكذلك يقفزوا على

الأنظمة والصلاحيات المخصصة ل

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