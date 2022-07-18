الموارد المائية توضح أسباب ضعف انجاز المشاريع الأورائية لإستصلاح الأراضي الزراعية

2022/07/18 | 20:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاثنين، أسباب ضعف إنجاز المشاريع الإروائية لاستصلاح الأراضي الزراعية.

وقال الحمداني، في تصريح لوكالة خبر برس (واخ)، إن “القضاء على الروتين مهم جداً، لتنفيذ حملة رفع التجاوزات والحفاظ على الثروة المائية واستخدامها بالشكل الأمثل”، مؤكداً على “ضرورة أن تكون المجمعات المائية على الانهر غير خاضعة للمراشنة”.

وأوضح أن “وزارة الموارد المائية تسعى لتحويل طريقة الري من التقليدي إلى الطرق الحديثة، نتيجة انحسار وقلة الأمطار والتغيرات المناخية”، منوها الى “قيام الدول المجاورة بتقليل حصة العراق من المياه”.

ولفت إلى أن “ضعف إنجاز المشاريع الاروائية لاستصلاح الاراضي الزراعية سببه سوء التخطيط وعدم اهتمام الحكومات السابقة بالمشاريع الستراتيجية، ما أدّى الى حرمان المواطنين والمزارعين والفلاحين في محافظات وسط وجنوب البلاد من الخدمات”.

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